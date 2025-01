Nuovo infortunio per Calhanoglu: il centrocampista dell'Inter salta anche il Bologna

Il centrocampista turco ha accusato un nuovo fastidio muscolare e non sarà presente nel recupero contro i rossoblù di mercoledì.

Non c'è pace per Hakan Calhanoglu in questa stagione: il centrocampista dell'Inter, che già ha avuto a che fare con diversi stop nel corso degli ultimi mesi, ha accusato un nuovo problema muscolare in allenamento e non sarà presente nel recupero della 19esima giornata di Serie A contro il Bologna.

I nerazzurri, dunque, dovranno fare nuovamente a meno di uno dei loro protagonisti, autore fin qui di quattro goal e due assist in 13 presenze in campionato.

Simone Inzaghi dovrà decidere se confermare Krisjan Asllani in cabina di regia, dopo la buona prestazione di Venezia, oppure se trovare nuove soluzioni in mezzo al campo, con Davide Frattesi che scalpita per una maglia da titolare.