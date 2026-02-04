Goal.com
Francesco Schirru

Infortunio Bonny in Inter-Torino, cosa si è fatto? Quando torna, esami e tempi di recupero

Autore dell'1-0, Bonny ha lasciato il campo per infortunio nella ripresa: le condizioni dell'attaccante sono ora da valutare.

  • INTER-TORINO, L'INFORTUNIO DI BONNY

    Al minuto 55, con l'Inter in vantaggio per 2-0 sul Torino, Bonny ha lasciato il campo per infortunio, probabilmente in seguito ad un contrasto con Vlasic.

    Per l'attaccante francese problema fisico da valutare e uscita dal terreno di gioco zoppicando.

  • GLI ESAMI DI BONNY

    Solamente gli esami di giovedì potranno dire di più sull'infortunio di Bonny, per il quale Chivu non ha rischiato. La sua uscita dal campo è stata necessaria, ma il suo problema potrebbe essere comunque di poco conto.

    Una volta effettuati gli esami, se necessari, l'Inter chiarirà se Bonny dovrà rimanere fermo per un po' di tempo o meno.

  • QUANDO TORNA BONNY

    Non è chiaro se l'infortunio di Bonny sia effettivamente tale o se il cambio di Inter-Torino sia stato semplicemente precauzionale: sarà la squadra nerazzurra a chiarire questo punto nei prossimi giorni.

