Infortunio Bonny in Inter-Torino, cosa si è fatto? Quando torna, esami e tempi di recupero
INTER-TORINO, L'INFORTUNIO DI BONNY
Al minuto 55, con l'Inter in vantaggio per 2-0 sul Torino, Bonny ha lasciato il campo per infortunio, probabilmente in seguito ad un contrasto con Vlasic.
Per l'attaccante francese problema fisico da valutare e uscita dal terreno di gioco zoppicando.
GLI ESAMI DI BONNY
Solamente gli esami di giovedì potranno dire di più sull'infortunio di Bonny, per il quale Chivu non ha rischiato. La sua uscita dal campo è stata necessaria, ma il suo problema potrebbe essere comunque di poco conto.
Una volta effettuati gli esami, se necessari, l'Inter chiarirà se Bonny dovrà rimanere fermo per un po' di tempo o meno.
QUANDO TORNA BONNY
Non è chiaro se l'infortunio di Bonny sia effettivamente tale o se il cambio di Inter-Torino sia stato semplicemente precauzionale: sarà la squadra nerazzurra a chiarire questo punto nei prossimi giorni.
