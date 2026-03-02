Infortunio per Atta, non gioca Udinese-Fiorentina: quando torna? Condizioni e tempi di recupero

L'Udinese cerca di uscire da un periodo di crisi, mentre la Fiorentina vuole allontanarsi dalla zona retrocessione.
Il match che chiude la 27ª giornata di Serie A mette di fronte due squadre in momenti di forma completamente opposti, ma con obiettivi molto diversi.
I bianconeri puntano a consolidarsi nella parte sinistra della classifica, mentre i viola devono fare di tutto per restare nel massimo campionato.
La sorpresa della serata è l’assenza in distinta di Arthur Atta, che non solo non parte titolare, ma non sarà nemmeno a disposizione in panchina.