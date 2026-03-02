Goal.com
Arthur Atta UdineseGetty Images
Michael Baldoin

Infortunio per Atta, non gioca Udinese-Fiorentina: quando torna? Condizioni e tempi di recupero

Il centrocampista francese non figura né tra i titolari né in panchina per il posticipo che chiude la 27ª giornata tra Udinese e Fiorentina: ecco i motivi della decisione di Kosta Runjaic.

L'Udinese cerca di uscire da un periodo di crisi, mentre la Fiorentina vuole allontanarsi dalla zona retrocessione.

Il match che chiude la 27ª giornata di Serie A mette di fronte due squadre in momenti di forma completamente opposti, ma con obiettivi molto diversi.

I bianconeri puntano a consolidarsi nella parte sinistra della classifica, mentre i viola devono fare di tutto per restare nel massimo campionato.

La sorpresa della serata è l’assenza in distinta di Arthur Atta, che non solo non parte titolare, ma non sarà nemmeno a disposizione in panchina.

  • LE FORMAZIONI UFFICIALI DI UDINESE-FIORENTINA

    UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.

    A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Kamara, Mlalic, Zarraga, Arizala, Camara, Gueye, Bayo, Buksa.

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Parisi, Pongracic, Rugani, Ranieri; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

    A disposizione: Leonardelli, Christensen, Comuzzo, Gosens, Fortini, Kouadio, Balbo, Fazzini, Ndour, Fabbian, Piccoli.

  • ATTA VA IN TRIBUNA: INFORTUNIO O SCELTA TECNICA?

    La notizia a sorpresa è l'assenza di Arthur Atta nella distinta ufficiale dell'Udinese: il francese, infatti, va direttamente in tribuna.

    Il centrocampista ha accusato un leggero affaticamento muscolare e Runjaic ha deciso di concedergli un turno di riposo precauzionale.

  • QUANDO TORNA ATTA?

    Secondo quanto riferito dall'Udinese, l'infortunio non preoccupa lo staff medico dell'Udinese.

    Atta è rimasto fuori contro la Fiorentina in via del tutto precauzionale e l'obiettivo è quello di riaverlo a disposizione già dalla prossima giornata, che vedrà i bianconeri impegnati a Bergamo contro l'Atalanta.

