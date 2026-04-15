Infortunio assurdo in Liverpool-PSG, problema al ginocchio per Doué: scontro con Szoboszlai e caduta contro un microfono a bordo campo

L’episodio si è verificato nel secondo tempo, quando Doué era impegnato in un contrasto con Dominik Szoboszlai.

Il centrocampista del Liverpool, nel tentativo di contendere il pallone, ha appoggiato leggermente una mano sulla schiena dell’avversario, gesto sufficiente a sbilanciare il giocatore del PSG.

La perdita di equilibrio ha portato Doué a franare verso il bordo del campo, dove ha impattato violentemente contro i cartelloni pubblicitari e un microfono direzionale posizionato a ridosso del terreno di gioco.

Il colpo al ginocchio è stato immediato e violento, avvenuto sotto gli occhi di un raccattapalle colto di sorpresa dalla dinamica dell’azione.



