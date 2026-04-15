Infortunio assurdo in Liverpool-PSG, problema al ginocchio per Doué: scontro con Szoboszlai e caduta contro un microfono a bordo campo

Serata di Champions League agrodolce per il Paris Saint-Germain, che conquista la semifinale eliminando il Liverpool ma paga un prezzo altissimo in termini di infortuni.
Tra gli episodi più incredibili della sfida di ritorno dei quarti ad Anfield, quello che ha coinvolto Désiré Doué: il giovane talento francese è stato costretto a lasciare il campo dopo uno scontro di gioco culminato in una caduta rovinosa contro un microfono a bordo campo.
Un incidente tanto spettacolare quanto sfortunato che ha lasciato il pubblico incredulo.