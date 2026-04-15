Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Live Scores, Stats, and the Latest News
Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Infortunio assurdo in Liverpool-PSG, problema al ginocchio per Doué: scontro con Szoboszlai e caduta contro un microfono a bordo campo

Champions League
Liverpool
Paris Saint-Germain
Liverpool vs Paris Saint-Germain

Scontro con Szoboszlai e caduta sui cartelloni nel corso della partita di Champions League: il talento del PSG esce dolorante, paura ad Anfield per le sue condizioni.

Pubblicità

Serata di Champions League agrodolce per il Paris Saint-Germain, che conquista la semifinale eliminando il Liverpool ma paga un prezzo altissimo in termini di infortuni.

Tra gli episodi più incredibili della sfida di ritorno dei quarti ad Anfield, quello che ha coinvolto Désiré Doué: il giovane talento francese è stato costretto a lasciare il campo dopo uno scontro di gioco culminato in una caduta rovinosa contro un microfono a bordo campo.

Un incidente tanto spettacolare quanto sfortunato che ha lasciato il pubblico incredulo.

  • SCONTRO E CADUTA

    L’episodio si è verificato nel secondo tempo, quando Doué era impegnato in un contrasto con Dominik Szoboszlai.

    Il centrocampista del Liverpool, nel tentativo di contendere il pallone, ha appoggiato leggermente una mano sulla schiena dell’avversario, gesto sufficiente a sbilanciare il giocatore del PSG.

    La perdita di equilibrio ha portato Doué a franare verso il bordo del campo, dove ha impattato violentemente contro i cartelloni pubblicitari e un microfono direzionale posizionato a ridosso del terreno di gioco.

    Il colpo al ginocchio è stato immediato e violento, avvenuto sotto gli occhi di un raccattapalle colto di sorpresa dalla dinamica dell’azione.


    • Pubblicità

  • FORFAIT E CAMBIO

    Nonostante il dolore evidente, Doué ha inizialmente provato a proseguire la partita dopo le prime cure ricevute a bordo campo dallo staff medico del PSG. Tuttavia, pochi minuti più tardi, il francese si è nuovamente accasciato al suolo, incapace di continuare.

    Costretto ad abbandonare il terreno di gioco zoppicando, è stato sostituito da Bradley Barcola, rientrato da poco dopo un precedente infortunio alla caviglia contro il Chelsea.

    Le prime indicazioni parlano di una possibile distorsione, con il club e i tifosi in attesa degli esami strumentali per chiarire l’entità del problema.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL PRECEDENTE LANG

    L’episodio che ha coinvolto Doué riporta alla memoria quanto accaduto poche settimane prima sempre ad Anfield, durante Liverpool-Galatasaray. In quell’occasione Noa Lang, ex Napoli, si ferì dopo un impatto con i cartelloni pubblicitari, arrivando a rischiare seriamente un dito.

    La vicinanza tra campo e spalti negli stadi inglesi comporta inevitabilmente la presenza di strumenti tecnici, come microfoni e apparecchiature televisive, posizionati a ridosso del terreno di gioco.

    Nonostante gli interventi e le verifiche effettuate dalla UEFA per migliorare la sicurezza dopo il caso Lang, il rischio di incidenti di questo tipo resta elevato.


  • LA STAGIONE DA PROTAGONISTA DI DOUÉ

    L’infortunio arriva in un momento particolarmente positivo per Doué, protagonista di una stagione brillante con il PSG.

    Il giovane francese ha già messo a segno cinque reti in dieci presenze in Champions League, accompagnate da due assist, numeri replicati anche in Ligue 1 con cinque goal e quattro assist in 18 partite.

    Prestazioni che lo candidano a un ruolo importante anche con la nazionale francese in vista dei prossimi impegni internazionali.

    La sua uscita dal campo, con il PSG comunque in controllo della sfida e avviato verso la semifinale, ha rappresentato l’unica vera nota stonata di una notte europea che resterà segnata da un infortunio tanto raro quanto assurdo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
Everton crest
Everton
EVE
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Lione crest
Lione
OL