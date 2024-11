Infortuni Juventus, chi recupera Thiago Motta per il Lecce: da Vlahovic a Mckennie e Douglas Luiz, le condizioni

Continua l'emergenza della Juventus ma Thiago Motta potrebbe ritrovare qualcuno per la prossima partita: la situazione infortunati.

Se già contro il Milan la Juventus era piena di assenze, la situazione è peggiorata in Champions League, dove Thiago Motta non ha potuto contare neanche su Weston Mckennie.

Oltre allo statunitense, erano fuori contro l'Aston Villa altri 7 giocatori: Milik, Vlahovic, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Bremer, Cabal e Adzic.

Per alcuni, come Bremer e Cabal, la stagione è finita mentre Motta potrebbe ritrovare qualcuno per le prossime partite, a partire da Vlahovic, che spera di esserci a Lecce.

Ecco cosa filtra sulle condizioni dell'attaccante serbo e non solo.