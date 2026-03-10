Infantino e la passione per i colori nerazzurri: “Tifo Inter, Beccalossi uno dei miei primi idoli”

Per il calcio d’inizio della partita inaugurale bisognerà attendere il prossimo 11 giugno, ma di fatto il conto alla rovescia per i Mondiali è già iniziato.
Sarà infatti uno degli eventi più attesi in assoluto del 2026 e, comunque vadano le cose, sarà un torneo da record.
Ne è convinto il presidente della FIFA, Gianni Infantino, che in un’intervista rilasciata ad ‘AS’, ha parlato del Campionato del Mondo che si disputerà in Messico, Stati Uniti e Canada, ma anche delle sue passioni calcistiche.
Tra tutte l’Inter, squadra per la quale non ha mai nascosto di fare il tifo.