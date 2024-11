Incredibile Marcelo: discute con l’allenatore al momento del cambio e viene rispedito in panchina

Fluminense vs Gremio

Clamoroso quanto accaduto nei minuti finali di Fluminense-Gremio: l’ex capitano del Real Madrid viene spinto verso la panchina dall’allenatore.

Ha quantomeno dell’insolito quanto accaduto in Fluminense-Gremio, sfida valida per la trentaduesima giornata del massimo campionato brasiliano.

Al 90’, con i padroni di casa in vantaggio per 2-1, il tecnico del ‘Flu’, Mano Menezes, ha deciso di lanciare nella mischia l’ex capitano del Real Madrid Marcelo.

Un cambio evidentemente deciso per difendere il risultato, ma proprio mentre il terzino stava per mettere piede in campo, è avvenuto l’incredibile.

Menezes infatti lo ha rispedito in panchina per mandare sul terreno di gioco John Kennedy.