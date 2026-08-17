Malore in piscina per Trepy: l'attaccante del Cagliari è ricoverato in terapia intensiva

“Cagliari Calcio comunica che il calciatore Yael Trepy è attualmente ricoverato presso l’Ospedale Civile “Santissima Annunziata” di Sassari, dove si trova in terapia intensiva. Il Club è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore e segue con la massima attenzione l’evolversi delle sue condizioni. In questo momento ogni pensiero del Cagliari Calcio è rivolto a Yael e ai suoi familiari. Il Club invita inoltre al massimo rispetto della loro privacy e comunicherà eventuali aggiornamenti quando disponibili”, recita la nota diffusa dalla società sarda.