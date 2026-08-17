Sono ore di grande apprensione in casa Cagliari per le condizioni di Yael Trepi. Il giocatore francese sarebbe stato vittima di un malore in piscina nel quale avrebbe anche rischiato la propria vita e che lo ha costretto al ricovero in ospedale, in terapia intensiva.
Malore in piscina per Trepy: l'attaccante del Cagliari è ricoverato in terapia intensiva
IL COMUNICATO
“Cagliari Calcio comunica che il calciatore Yael Trepy è attualmente ricoverato presso l’Ospedale Civile “Santissima Annunziata” di Sassari, dove si trova in terapia intensiva. Il Club è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore e segue con la massima attenzione l’evolversi delle sue condizioni. In questo momento ogni pensiero del Cagliari Calcio è rivolto a Yael e ai suoi familiari. Il Club invita inoltre al massimo rispetto della loro privacy e comunicherà eventuali aggiornamenti quando disponibili”, recita la nota diffusa dalla società sarda.
COSA E' SUCCESSO
Secondo quanto ricostruisce il quotidiano l'Unione Sarda, Trepy sarebbe stato vittima di un malore mentre si trovava in piscina e che gli avrebbe causato la perdita di conoscenza. Una circostanza per la quale il calciatore francese avrebbe rischiato la morte per annegamento, scongiurata dai tempestivi soccorsi. Sempre per l'Unione Sarda, il ragazzo sarebbe stato intubato e trasportato con l'elicottero presso l'ospedale di Sassari dove si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni.
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CHI E' TREPY
20 anni, arrivato a Cagliari nell'estate del 2022 per iniziare il suo percorso nel settore giovanile della formazione rossoblù, Trepy ha firmato il suo primo contratto da professionista nel 2024 e nel corso di quella stagione ha contribuito alla conquista della Coppa Italia Primavera, firmando una doppietta nella finale contro il Milan e regalando all'attuale allenatore della prima squadra Fabio Pisacane il primo trofeo da tecnico. Nell'annata successiva è stato promosso in prima squadra e ha esordito in Serie A l'8 gennaio 2026 nella sfida contro la Cremonese.
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