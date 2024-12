In Pisa-Sassuolo accade di tutto: goal annullato a Laurienté e goal valido di Tramoni nel giro di 12 secondi

Fuochi d'artificio nel big match della diciassettesima giornata tra la prima e la seconda del campionato. Intervento arbitrale compreso.

Pisa-Sassuolo non è e non può essere una partita come tutte le altre. E per capirlo basta semplicemente guardare la classifica della Serie B prima della diciannovesima giornata: neroverdi primi, nerazzurri secondi a -6.

Il primo tempo del big match dell'Arena Garibaldi ha in effetti rispettato le attese: gioco gradevole, occasioni da una parte e dall'altra e Pisa che è tornato negli spogliatoi sul doppio vantaggio.

Sempre nella prima frazione, inoltre, si è verificato un episodio piuttosto inusuale: un goal annullato e uno concesso nello spazio di pochissimi secondi, praticamente uno dopo l'altro.