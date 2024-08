Iling-Junior è del Bologna: l'ex Juventus torna in Italia dopo poche settimane

Poche settimane dopo l'addio alla Juventus, l'esterno inglese torna a giocare in Serie A: accordo con l'Aston Villa per un prestito secco.

La sorpresa delle sorprese: Samuel Iling-Junior lascia l'Aston Villa dopo poche settimane dal proprio arrivo dalla Juventus e diventa un nuovo giocatore del Bologna.

A rivelarlo è Sky Sport, secondo cui i due club hanno trovato l'accordo per il ritorno in Serie A dell'esterno inglese, che dunque in questa stagione giocherà con la maglia rossoblù.

Iling-Junior era stato inserito dalla Juventus, assieme a Barrenechea, nell'operazione che aveva portato a Torino Douglas Luiz.