Il West Ham esonera Lopetegui: idea Fonseca per gli Hammers

Il club londinese ha sollevato lo spagnolo dall'incarico e va a caccia del sostituto. Potter in pole position, ma il portoghese è tra i candidati.

Potrebbe durare meno del previsto il periodo di inattività di Paulo Fonseca. Dopo l'esponero al Milan arrivato lo scorso 30 dicembre, il portoghese è già sulla lista di alcuni club.

Uno di questi milita in Premier League: di tratta del West Ham, che tra le varie candidature sta valutando anche quella dell'ex tecnico rossonero.

Fonseca ha però un rivale in pole position in questo momento, ma qualora non si trovasse l'accordo, ecco che potrebbe diventare il favorito numero uno.