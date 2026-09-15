Il sostituto di Calhanoglu in Roma-Inter: da Zielinski a Barella, chi gioca al posto del turco infortunato

Risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra: questo è l'esito degli esami a cui si è sottoposto Hakan Calhanoglu il giorno dopo la vittoria contro l'Udinese. Tradotto: la sua presenza nel big match contro la Roma è già da scartare.
L'Inter e, insomma, dovrà fare a meno per la seconda volta consecutiva del proprio metronomo di centrocampo. E Cristian Chivu sarà costretto a pensare a una squadra che non ruoti attorno a lui, proprio nella partita più difficile di questo inizio di stagione assieme a quella giocata in Champions League contro il Real Madrid.
Però il centrocampo dell'Inter è ricco, qualitativo, abbondante. Soprattutto in mezzo, dove play e mezzali non mancano di certo. Chi sostituirà dunque Calhanoglu contro la Roma?
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