Il sostituto di Calhanoglu in Roma-Inter: da Zielinski a Barella, chi gioca al posto del turco infortunato

Poco probabile anche che Chivu si affidi a una delle altre mezzali presenti in rosa per colmare il vuoto lasciato dall'assenza di Calhanoglu. Ovvero Nicolò Barella e Petar Sucic.

Barella è reduce da un'ottima prestazione contro l'Udinese, nonché dall'importantissimo goal che ha accorciato le distanze nel primo tempo. Ma è destinato a essere confermato nel ruolo di mezzala, sebbene negli ultimi anni all'Inter e pure in Nazionale abbia fatto pure il play.

Il giovane collega croato, invece, contro l'Udinese è rimasto per tutti i 90 minuti in panchina dopo aver giocato dall'inizio contro il Napoli. Se all'Olimpico scenderà in campo dall'inizio, sarà per fare la mezzala sinistra. Ma dovrà vedersela con Mkhitaryan e Jones.