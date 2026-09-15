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Calhanoglu Zielinski StankovicGetty Images
Stefano Silvestri

Il sostituto di Calhanoglu in Roma-Inter: da Zielinski a Barella, chi gioca al posto del turco infortunato

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Roma vs Inter
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Il centrocampista nerazzurro ha rimediato un risentimento muscolare prima della gara contro l'Udinese e non ci sarà nemmeno all'Olimpico: chi può scegliere Chivu in sua assenza.

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Risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra: questo è l'esito degli esami a cui si è sottoposto Hakan Calhanoglu il giorno dopo la vittoria contro l'Udinese. Tradotto: la sua presenza nel big match contro la Roma è già da scartare.

L'Inter e, insomma, dovrà fare a meno per la seconda volta consecutiva del proprio metronomo di centrocampo. E Cristian Chivu sarà costretto a pensare a una squadra che non ruoti attorno a lui, proprio nella partita più difficile di questo inizio di stagione assieme a quella giocata in Champions League contro il Real Madrid.

Però il centrocampo dell'Inter è ricco, qualitativo, abbondante. Soprattutto in mezzo, dove play e mezzali non mancano di certo. Chi sostituirà dunque Calhanoglu contro la Roma?


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  • IL FAVORITO: ZIELINSKI

    Il grande favorito per prendere il posto di Calhanoglu davanti alla difesa, nel consueto 3-5-2 di Chivu, ha un nome e un cognome ben definiti: Piotr Zielinski.

    L'ex napoletano si è conquistato sia da mezzala che da regista l'apprezzamento di San Siro dopo una prima stagione difficoltosa con Inzaghi. E dallo scorso anno è pienamente inserito nel mondo Inter.

    Senza Calhanoglu, proprio Zielinski ha guidato l'Inter nel pazzo 5-3 contro l'Udinese. Con tanto di assist per la rete del poker messa a segno da Pio Esposito.

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  • IL SOSTITUTO NATURALE: STANKOVIC

    Zielinski nel corso della propria carriera ha fatto più che altro la mezzala. Un sostituto naturale di Calhanoglu, nella rosa dell'Inter, ci sarebbe: Aleksandar Stankovic.

    In realtà è assolutamente improbabile che Chivu decida di puntare sul figlio d'arte dal primo minuto in una partita così importante, la gara che mette di fronte le due battistrada a punteggio pieno del campionato.

    Stankovic jr ha qualità, un bel futuro davanti a sé. In estate l'Inter ha deciso di esercitare il diritto di riacquisto dal Bruges, dopo averne osservato da lontano l'ottima stagione. Ma ciò non toglie che il serbo, giovane e ancora acerbo, non sia ancora considerato pronto per fare il titolare in una squadra così importante.

    La riprova è data dallo scarsissimo minutaggio che Chivu gli ha concesso in questo avvio di stagione: uno spezzone nel finale contro il Monza, uno contro l'Udinese e poi stop. Stankovic all'Olimpico partirà dunque dalla panchina, con la speranza di collezionare la sua terza presenza stagionale a gara in corso.

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  • LE ALTERNATIVE: BARELLA E SUCIC

    Poco probabile anche che Chivu si affidi a una delle altre mezzali presenti in rosa per colmare il vuoto lasciato dall'assenza di Calhanoglu. Ovvero Nicolò Barella e Petar Sucic.

    Barella è reduce da un'ottima prestazione contro l'Udinese, nonché dall'importantissimo goal che ha accorciato le distanze nel primo tempo. Ma è destinato a essere confermato nel ruolo di mezzala, sebbene negli ultimi anni all'Inter e pure in Nazionale abbia fatto pure il play.

    Il giovane collega croato, invece, contro l'Udinese è rimasto per tutti i 90 minuti in panchina dopo aver giocato dall'inizio contro il Napoli. Se all'Olimpico scenderà in campo dall'inizio, sarà per fare la mezzala sinistra. Ma dovrà vedersela con Mkhitaryan e Jones.

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  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'INTER CONTRO LA ROMA

    L'Inter dovrebbe dunque schierarsi in questo modo nella supersfida contro la Roma in programma sabato 19 alle 18 all'Olimpico:

    INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan (Jones, Sucic), Dimarco (Carlos Augusto); Thuram (Esposito), Lautaro Martinez. All. Chivu

    Se Zielinski è come detto il grande favorito per prendere il posto di Calhanoglu davanti alla difesa, i ballottaggi sono altrove: in tre sono in corsa per il posto di mezzala sinistra, poi il solito duello Thuram-Esposito e Dimarco pronto a riprendersi una maglia nonostante l'ottima forma di Carlos Augusto.

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