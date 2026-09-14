Infortunio Calhanoglu, le condizioni del centrocampista nerazzurro: quando torna e quante partite salta con l'Inter

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Scatta un piccolo allarme all'Inter sulle condizioni di Hakan Calhanoglu.
Il turco, dato per titolare fino alla vigilia della gara contro l'Udinese, non è invece andato neppure in panchina.
Ma cosa c'è dietro l'assenza di Calhanoglu? Come sta il regista dell'Inter e quando torna a disposizione di Chivu?
Di seguito le ultime sull'infortunio e i tempi di recupero.