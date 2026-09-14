Infortunio Calhanoglu, le condizioni del centrocampista nerazzurro: quando torna e quante partite salta con l'Inter Serie A Inter Inter vs Udinese Udinese

Il centrocampista turco si è fermato poche ore prima della partita tra Inter e Udinese: le ultime sulle condizioni di Hakan Calhanoglu e quando torna a disposizione di Chivu.

Pubblicità