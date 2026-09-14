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Lelio Donato

Infortunio Calhanoglu, le condizioni del centrocampista nerazzurro: quando torna e quante partite salta con l'Inter

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Il centrocampista turco si è fermato poche ore prima della partita tra Inter e Udinese: le ultime sulle condizioni di Hakan Calhanoglu e quando torna a disposizione di Chivu.

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Scatta un piccolo allarme all'Inter sulle condizioni di Hakan Calhanoglu.

Il turco, dato per titolare fino alla vigilia della gara contro l'Udinese, non è invece andato neppure in panchina.

Ma cosa c'è dietro l'assenza di Calhanoglu? Come sta il regista dell'Inter e quando torna a disposizione di Chivu?

Di seguito le ultime sull'infortunio e i tempi di recupero.

  • L'INFORTUNIO DI CALHANOGLU

    Hakan Calhanoglu si è fermato prima di Inter-Udinese del 14 settembre a causa di un problema fisico.

    Il turco ha accusato un affaticamento muscolare agli adduttori che gli ha impedito di prendere parte al posticipo della quarta giornata di Serie A.

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  • QUANDO TORNA CALHANOGLU

    Al momento non è possibile stabilire con esattezza i tempi di recupero del turco.

    Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni ma, considerato lo storico degli infortuni di Calhanoglu, non verranno corsi rischi anche in vista dell'imminente pausa per le nazionali.

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  • QUALI PARTITE SALTA CALHANOGLU

    Oltre alla gara casalinga contro l'Udinese del 14 settembre, Calhanoglu rischia di saltare anche il big-match contro la Roma.

    La partita è in programma sabato 19 settembre allo stadio 'Olimpico' con fischio d'inizio fissato alle ore 18.00.

    Calhanoglu, al momento, è da considerarsi in dubbio per la sfida contro i giallorossi.

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  • CHI GIOCA AL POSTO DI CALHANOGLU

    Nella gara di campionato contro l'Udinese a sostituire il turco nel ruolo di regista è Piotr Zielinski.

    Il polacco peraltro ha già giocato spesso in quella posizione nella scorsa stagione, quando Calhanoglu ha saltato parecchie partite a causa di qualche problema fisico.

    Le alternative a centrocampo comunque non mancano a Chivu che in caso di emergenza può schierare anche Barella o Sucic come play.

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