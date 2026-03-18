Il sogno nel cassetto di Lautaro Martinez: "Non so quando, ma voglio tornare a giocare al Racing"

Approdato giovanissimo all'Inter nell'estate del 2018, Lautaro Martinez, nel corso degli anni, si è guadagnato un posto tra i più forti attaccanti nerazzurri di sempre.
A Milano si è consacrato come centravanti di caratura internazionale, ma non ha mai dimenticato il club nel quale è cresciuto e con il quale si è messo in mostra in Argentina: il Racing.
Il capitano nerazzurro, in un'intervista rilasciata a 'Racing Radio', ovvero l'emittente ufficiale della squadra di Avellaneda, ha svelato che uno dei suoi sogni è quello di poter tornare a vestire un giorno la maglia del 'Primer Grande'.