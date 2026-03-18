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Lautaro Martinez InterGetty Images
Leonardo Gualano

Il sogno nel cassetto di Lautaro Martinez: "Non so quando, ma voglio tornare a giocare al Racing"

Lautaro Martinez, in un'intervista a 'Racing Radio', svela: "Ho tre anni di contratto con l'Inter, in futuro però mi piacerebbe tornare al Racing".

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Approdato giovanissimo all'Inter nell'estate del 2018, Lautaro Martinez, nel corso degli anni, si è guadagnato un posto tra i più forti attaccanti nerazzurri di sempre.

A Milano si è consacrato come centravanti di caratura internazionale, ma non ha mai dimenticato il club nel quale è cresciuto e con il quale si è messo in mostra in Argentina: il Racing.

Il capitano nerazzurro, in un'intervista rilasciata a 'Racing Radio', ovvero l'emittente ufficiale della squadra di Avellaneda, ha svelato che uno dei suoi sogni è quello di poter tornare a vestire un giorno la maglia del 'Primer Grande'.

  • "SOGNO DI TORNARE AL RACING"

    "Tornare al Racing è un desiderio che ho per il futuro. Il mio sogno è quello di tornare a giocarci per almeno un anno, non so quando".

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  • "DIPENDE DA TANTE COSE"

    "Sto cercando di convincere mia moglie che mi supporta. Chiaramente dipende da tante cose, anche famigliari e dalla mia condizione fisica".

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  • "HO TRE ANNI DI CONTRATTO CON L'INTER"

    "Ho ancora tre anni di contratto con l'Inter e mi piacerebbe restare nel calcio di alto livello a lungo, questo perché mi sento bene e sono ancora abbastanza giovane. In futuro però mi piacerebbe tornare al Racing, anche per far capire ai miei figli l'amore che la gente del Racing prova per me".

  • "PARLO OGNI SETTIMANA CON MILITO"

    "Tutte le settimane parlo con Diego Milito, che mi è sempre stato vicino anche all'inizio della mia carriera. Mi ha scritto anche dopo il mio ultimo infortunio ed abbiamo parlato del Racing che non sta andando bene. Una volta, quando sono tornato in Argentina per rispondere alla convocazione della Nazionale, sono andato al centro sportivo del Racing ed ho incontrato l'allenatore Costas che mi ha detto di tornare dopo i Mondiali. Questo desiderio l'ho sempre avuto per i momenti vissuti che mi hanno permesso di fare ciò che sto facendo oggi. Al Racing mi hanno aiutato moltissimo". 

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