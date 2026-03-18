Il sogno nel cassetto di Lautaro Martinez: "Non so quando, ma voglio tornare a giocare al Racing"

"Tutte le settimane parlo con Diego Milito, che mi è sempre stato vicino anche all'inizio della mia carriera. Mi ha scritto anche dopo il mio ultimo infortunio ed abbiamo parlato del Racing che non sta andando bene. Una volta, quando sono tornato in Argentina per rispondere alla convocazione della Nazionale, sono andato al centro sportivo del Racing ed ho incontrato l'allenatore Costas che mi ha detto di tornare dopo i Mondiali. Questo desiderio l'ho sempre avuto per i momenti vissuti che mi hanno permesso di fare ciò che sto facendo oggi. Al Racing mi hanno aiutato moltissimo".