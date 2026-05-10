Il siparietto di Guardiola prima della decisiva West Ham-Arsenal: si 'traveste' da tifoso degli Hammers

Pur di provare a vincere la Premier League, Pep Guardiola si 'traveste' persino da tifoso del West Ham. In vista del derby londinese tra gli Hammers e l'Arsenal di scena alle 17:30, il tecnico del Manchester City si è lasciato andare a un siparietto prima di lasciare la conferenza stampa successiva all'essenziale vittoria contro il Brentford.

"Come on you Irons" ha affermato Guardiola, incrociando le braccia a mo' di tifoso degli Hammers. Arsenal e City, infatti, sono separati da due punti e solamente un passo falso del team Arteta potrebbe mantenere in corsa Haaland e compagni. Dopo la rimonta delle ultime settimane, i Gunners

"Non ho bisogno di guardare la classifica, ce l'ho tutta nella mia testa. Conosco tutti gli avversari, la differenza reti, so già tutto" ha fatto sapere Guardiola prima del gesto pro-Hammers, rispondendo alla questione pari punti. Qualora City e Arsenal dovessero chiudere il campionato appaiate, infatti, ad avere la meglio sarebbe il team con la miglior differenza reti, in un testa a testa che eventualmente potrebbe essere risolto sul filo del rasoio.











