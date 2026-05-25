Da "gatto nero" a salvatore, il riscatto di Di Francesco: il Lecce entra nella storia e si resta in A per la quarta volta consecutiva

Al termine di Lecce-Genoa, Di Francesco si è presentato all'intervista con DAZN con un libretto. L'intervistatore ha provato a carpirne i segreti, ma il tecnico salentino ha educatamente rifiutato di mostrarne il contenuto.

"Non posso, ma ci sono un po' i miei pensieri di questi anni. Una raccolta di quello che abbiamo passato, di quello che ho passato io personalmente. Credo che oggi sia il momento di una grande rivincita. Potevo passare per il gatto nero di turno, col fatto di essere retrocesso due volte all'ultima giornata. Invece siamo arrivati di nuovo all'ultima giornata, ma alla fine è arrivata questa salvezza meritata.

Io devo ringraziare la società, in primis il presidente, ma anche l'area tecnica, il direttore Corvino e a seguire Trinchera, che mi hanno dato grandissimo sostegno e la possibilità di riaffacciarmi in Serie A e di fare un campionato difficile, particolare, dove io ho cercato anche di rivedere i miei pensieri per cercare di far rendere al meglio questa squadra.

Allora io scrivo, ogni sera, ogni giorno, quello che mi viene in mente o che penso, per poter avere una crescita anche nella comunicazione, nei confronti vostri ma anche nei miei ragazzi".