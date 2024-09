La decisione è arrivata a sorpresa mercoledì mattina, De Rossi era già a Trigoria per dirigere l'allenamento.

Un fulmine a cielo quasi sereno per tutti, compreso Daniele De Rossi che di certo non si aspettava l'esonero da parte della Roma. Almeno in tempi così rapidi.

La società giallorossa invece mercoledì mattina ha annunciato ufficialmente la decisione tramite una nota ufficiale.

Prima, ovviamente, l'esonero è stato comunicato a Daniele De Rossi che come detto è stato colto di sorpresa dall'improvvisa accelerazione.