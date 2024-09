Il retroscena di mercato: Dimarco era finito nel mirino del Bayern Monaco

Il Bayern Monaco la scorsa estate ha pensato a Federico Dimarco: era alla ricerca di un rinforzo importante per l’out di sinistra.

Di gavetta per arrivare ai livelli più alti ne ha fatta tanta, Federico Dimarco però negli ultimi anni ha visto ripagati tutti i suoi sforzi.

E’ riuscito non solo ad imporsi nella squadra nella quale è cresciuto calcisticamente prima di iniziare un lungo girovagare in prestito che lo ha portato anche in Svizzera, ma oggi è considerato uno degli esterni sinistri più forti dell’intero panorama calcistico europeo.

Diventato titolare inamovibile anche in Nazionale, Dimarco nei mesi scorsi è finito nel mirino del Bayern Monaco.

Il club tedesco aveva infatti pensato all’esterno dell’Inter per rafforzare il suo out di sinistra.