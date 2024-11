Il retroscena di Chivu: "A Roma finite le partite vomitavo sempre, ho avuto bisogno di uno psicologo"

L'ex difensore di Roma e Inter, ed ex allenatore della Primavera nerazzurra, si racconta: "Ne uscii anche grazie a un derby vinto contro la Lazio".

Cristian Chivu è un personaggio storico della Serie A. Ha giocato per la Roma e per l'Inter, ha gioito e ha vinto. Fino a poco tempo fa era ancora in seno al club nerazzurro, come allenatore della Primavera.

Ma l'avventura italiana del romeno non è stata caratterizzata solo da momenti semplici e felici. Nel conto c'è un po' di tutto: il celebre infortunio alla testa che lo costrinse a giocare con un casco protettivo, ma anche un rapporto a tratti non semplice con il pubblico giallorosso.

Una questione che lo stesso Chivu ha raccontato in un'intervista a Cronache di Spogliatoio, con tanto di dettagli su un modo complicato di vivere le partite all'Olimpico.