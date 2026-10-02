Il racconto di Neto: "Quando la Juventus mi ha chiamato stavo guardando la Coppa Davis"

Norberto Neto, portiere brasiliano 1989 che ha appena fatto ritorno alla Juventus per sostituire l'infortunato Kamil Grabara, a margine dell'amichevole odierna dei bianconeri con la Cremonese alla Continassa, parla alla stampa. Di seguito le sue parole più significative, riprese da TuttoJuve.com:
LA CHIAMATA DELLA JUVENTUS
"La verità è che, grazie a Dio, ero in una situazione in cui mi stavo godendo con la mia famiglia la mia vita, in cui dovevo trovare il tempo per me stesso, e sono riuscito a liberare il tempo per me. La verità è che ho ricevuto la notizia, stavo guardando la Coppa Davis in Brasile-Svizzera, e ho cominciato ancora a pensare. Quando c’è la possibilità di tornare in un posto in un posto che conosci sicuramente, hai bisogno di meno tempo per adattarti".