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Lelio Donato

Il progetto Amorim non decolla: cosa non sta funzionando e cosa manca al Milan secondo l'allenatore rossonero

Europa League
Milan
Milan vs Benfica
Benfica

L'analisi del tecnico rossonero prima e dopo la partita di Europa League ha spiegato cosa sta mancando al Milan. Il progetto di Amorim per il momento non decolla.

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"Se devo fallire, è meglio che fallisca alla grande" ha detto Ruben Amorim prima di Milan-Benfica.

Parole le sue che hanno fatto rumore ma che spiegano bene il modo di pensare del tecnico portoghese e la sua determinazione nel portare avanti un certo tipo di calcio.

Peccato che, almeno per il momento, i risultati non gli stiano dando ragione. Dopo due pareggi contro Juventus e Lazio in campionato infatti è arrivata la prima sconfitta stagionale in Europa League.

E a spiegare cosa stia mancando a questo Milan è stato lo stesso Amorim.

  • "FALLIRE ALLA GRANDE"

    Prima della partita Amorim è intervenuto a 'Sky Sport' ammettendo come la rosa messa a sua disposizione non sia ideale per il suo stile di gioco.

    "Allo United e al Milan trovo due grandi club e una grande pressione, dove la gente pensa che posso risolvere tutto in poco tempo. Questa squadra è diversa, è abituata a giocare a tre, i difensori sono veloci. Non ho le caratteristiche perfette perché è impossibile arrivare in nuovo club e avere tutto già pronto, so che ci sarà bisogno di tempo, e so anche che la pressione è così alta che non hai tempo.

    Ma preferisco fare questo tipo di lavoro perché significa molto per me: se devo fallire, è meglio che fallisco alla grande. Voglio aiutare questo club, non so se avrò il tempo necessario, ma i calciatori mi ascoltano molto in allenamento e questo mi dà la speranza che si possano trovare delle soluzioni” ha dichiarato il tecnico portoghese.

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  • L'APPROCCIO ALLA PARTITA

    Anche contro il Benfica a non convincere è stato l'approccio alla partita da parte del Milan.

    Un problema che Amorim ha confermato ai microfoni di 'Sky Sport': "Zero goal nei primi tempi? Non so se sia un fattore mentale, ma è la seconda gara consecutiva in cui approcciamo male la prima frazione. Non possiamo permetterci di prendere goal del genere".

    E anche stavolta il tecnico ha cercato di correre ai ripari già all'intervallo effettuando subito due cambi: "Se cambio spesso formazione? Devo pur partire da una base, siamo insieme solo da due mesi. Oggi è andata male, ma sono convinto che troveremo le contromisure giuste per ogni situazione".

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  • I PROBLEMI IN DIFESA

    Il Milan ha subito quattro goal nelle ultime due partite tra Lazio e Benfica.

    Amorim ha cercato di spiegare perché i rossoneri stiano concedendo così tanto agli avversari: "Dobbiamo curare i dettagli, ma il problema principale emerge quando perdiamo palla. Difesa in difficoltà? Credo sia tutto collegato: non siamo ancora abbastanza organizzati".

    Il tecnico ha poi proseguito: "Lavoriamo per creare automatismi e gestire meglio la palla. Nel secondo tempo si è visto qualcosa in più, ma ci manca ancora spunto in fase di possesso. Nel primo tempo c'era troppa foga e poca qualità: spesso finiamo per complicarci la vita da soli".

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