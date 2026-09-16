Il progetto Amorim non decolla: cosa non sta funzionando e cosa manca al Milan secondo l'allenatore rossonero

Prima della partita Amorim è intervenuto a 'Sky Sport' ammettendo come la rosa messa a sua disposizione non sia ideale per il suo stile di gioco.

"Allo United e al Milan trovo due grandi club e una grande pressione, dove la gente pensa che posso risolvere tutto in poco tempo. Questa squadra è diversa, è abituata a giocare a tre, i difensori sono veloci. Non ho le caratteristiche perfette perché è impossibile arrivare in nuovo club e avere tutto già pronto, so che ci sarà bisogno di tempo, e so anche che la pressione è così alta che non hai tempo.

Ma preferisco fare questo tipo di lavoro perché significa molto per me: se devo fallire, è meglio che fallisco alla grande. Voglio aiutare questo club, non so se avrò il tempo necessario, ma i calciatori mi ascoltano molto in allenamento e questo mi dà la speranza che si possano trovare delle soluzioni” ha dichiarato il tecnico portoghese.