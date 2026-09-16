Il progetto Amorim non decolla: cosa non sta funzionando e cosa manca al Milan secondo l'allenatore rossonero

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"Se devo fallire, è meglio che fallisca alla grande" ha detto Ruben Amorim prima di Milan-Benfica.
Parole le sue che hanno fatto rumore ma che spiegano bene il modo di pensare del tecnico portoghese e la sua determinazione nel portare avanti un certo tipo di calcio.
Peccato che, almeno per il momento, i risultati non gli stiano dando ragione. Dopo due pareggi contro Juventus e Lazio in campionato infatti è arrivata la prima sconfitta stagionale in Europa League.
E a spiegare cosa stia mancando a questo Milan è stato lo stesso Amorim.