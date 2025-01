Il primo Milan di Sergio Conceição si affida al 4-3-3: Bennacer, Leão, Pulisic, chi gioca contro la Juventus

Il nuovo allenatore esordisce in Supercoppa Italiana tra problemi di formazione e qualche modifica: come giocheranno i rossoneri a Riyadh.

Meno uno. Il nuovo Milan di Sergio Conceição è pronto a rivelarsi. Che poi, in realtà, nuovo lo è solo formalmente: nella pratica, e soprattutto negli uomini, è la stessa squadra che in campionato non trova continuità e che domenica si è fatta fermare in casa dalla Roma, nell'ultima notte della breve era Fonseca.

Però la curiosità c'è comunque, legata al modo di pensare che il portoghese traslocherà a Milano da Oporto e agli elementi su cui effettivamente deciderà di puntare. Già a partire da domani, venerdì, il giorno della seconda semifinale della Supercoppa Italiana: di fronte c'è la Juventus di Thiago Motta, già affrontata in campionato qualche settimana fa per dar vita a uno 0-0 con poco da ricordare.

Questa volta sarà diverso, perché in palio c'è una finale e perché, appunto, sulla panchina del Milan siederà un nuovo inquilino. Con tutti gli allarmi e le antenne dritte del caso, dal punto di vista bianconero, come sempre accade in questi casi.