Il nuovo ruolo di Weah, un jolly per Thiago Motta: "Può fare anche l'attaccante"

L'americano cerca il riscatto dopo una prima stagione complicata, Thiago Motta ha le idee chiare su come utilizzarlo.

Nell'amichevole persa male, seppure tra mille attenuanti, contro il Norimberga una delle poche note liete per la Juventus risponde al nome di Timothy Weah.

L'americano, di fatto l'unico acquisto di Giuntoli nella sessione estiva dell'anno scorso, ha vissuto una prima stagione complicata in bianconero culminata con un evitabilissimo rosso rimediato in Copa America con gli USA.

Weah però ha tutta l'intenzione di rifarsi e la Juventus non intende cederlo, ma anzi studia l'operazione rilancio in un ruolo diverso da quello di esterno a tutta fascia in cui è stato utilizzato da Allegri.

Ma dove giocherà Weah nella Juventus di Thiago Motta?