Il nuovo portiere della Juventus, un'estate di trattative saltate da Alisson a Suzuki: Vicario è l'ultima opzione

Ecco perché oggi il grande favorito come nuovo portiere della Juventus è Guglielmo Vicario.

L'italiano è reduce da una stagione a dir poco sfortunata col Tottenham, chiusa peraltro anzitempo causa infortunio e conseguente operazione.

Vicario vuole tornare in Serie A e sembrava potesse finire all'Inter ma alla fine i nerazzurri hanno preferito promuovere Josep Martinez.

La Juventus ha sempre tenuto in caldo la pista che portava a Vicario, anche se il suo nome non era certo il primo della lista. Anzi.

Anche recentemente Luciano Spalletti ha manifestato più di un dubbio: "È un portiere esperto che ha vissuto situazioni. Uno forte. C’è da capire il perché una squadra come il Tottenham abbia deciso di lasciarlo fuori. Quali siano state le loro valutazioni".

Non esattamente un'investitura, insomma.