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Vicario TottenhamGetty
Lelio Donato

Il nuovo portiere della Juventus, un'estate di trattative saltate da Alisson a Suzuki: Vicario è l'ultima opzione

Calciomercato
Juventus

Spalletti aveva chiesto Alisson a Comolli, poi i tentativi di Carnevali per il Dibu Martinez e Suzuki ma alla fine il nuovo portiere della Juventus potrebbe essere Vicario. Non esattamente la prima scelta.

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Prima il portiere, poi tutto il resto. Questo sembrava il mantra di questa sessione di calciomercato per la Juventus.

Invece, a meno di una settimana dall'inizio del nuovo campionato, Spalletti si ritrova esattamente nella stessa situazione. E senza il nuovo numero 1.

Colpa di una lunga serie di trattative condotte prima da Comolli e poi da Carnevali, ma clamorosamente saltate per i motivi più vari.

Tanto che alla fine la Juventus sembra orientata a dirottare su quello che di fatto era l'ultimo nome di una lunga lista: Guglielmo Vicario. Nome che peraltro non convince del tutto Spalletti.

  • ALISSON ERA IL SOGNO DI SPALLETTI

    Luciano Spalletti già prima della fine dello scorso campionato aveva indicato chiaramente il portiere su cui puntare.

    L'allenatore bianconero voleva Alisson, estremo difensore brasiliano già allenato alla Roma e in possesso di tutte le qualità del grande numero 1.

    Esperto, bravo con i piedi oltre che ovviamente tra i pali. Senza tralasciare le spiccate doti di leader che sarebbero tornate utili all'interno dello spogliatoio.

    Comolli, allora ancora amministratore delegato della Juventus, aveva raggiunto un accordo di massima con l'entourage di Alisson. Ma senza fare i conti col Liverpool che non ha mai preso in considerazione la cessione del brasiliano nonostante un contratto in scadenza nel 2027.

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  • PREZZO E INFORTUNIO: SFUMA ANCHE IL DIBU

    Una volta capito che arrivare ad Alisson sarebbe stato impossibile, già Comolli aveva virato sul Dibu Martinez.

    L'argentino era un profilo gradito a Spalletti e per certi versi simile al portiere del Liverpool in quanto ad esperienza e leadership.

    Anche in questo caso l'accordo col giocatore non è mai stato un problema. Ma considerata l'età del portiere la Juventus non voleva spendere più di 6-7 milioni di euro per il suo cartellino mentre l'Aston Villa ne chiedeva il doppio o quasi.

    A complicare ulteriormente le cose si è messo l'infortunio al dito di una mano subito dal Dibu prima della finale di Europa League. Problema che non gli ha impedito di giocare tutte le gare dei Mondiali con l'Argentina ma che ora potrebbe costringerlo ad operarsi.

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  • IL TORMENTONE SUZUKI

    Si è così arrivati ad una pista alternativa che portava a Zion Suzuki.

    Il portiere giapponese, dopo una buonissima stagione in Serie A col Parma, è entrato nel mirino di molti club europei anche grazie alle ottime prestazioni fornite ai Mondiali.

    Ad un certo punto sembrava tutto fatto col PSG che avrebbe poi girato Suzuki in prestito alla Juventus. Ma anche in questo caso l'affare è saltato per problemi legati alle commissioni richieste dagli agenti.

    Suzuki è così volato proprio a Birmingham dove di fatto prenderebbe il posto del Dibu Martinez.

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  • RESTA SOLO VICARIO

    Ecco perché oggi il grande favorito come nuovo portiere della Juventus è Guglielmo Vicario.

    L'italiano è reduce da una stagione a dir poco sfortunata col Tottenham, chiusa peraltro anzitempo causa infortunio e conseguente operazione.

    Vicario vuole tornare in Serie A e sembrava potesse finire all'Inter ma alla fine i nerazzurri hanno preferito promuovere Josep Martinez.

    La Juventus ha sempre tenuto in caldo la pista che portava a Vicario, anche se il suo nome non era certo il primo della lista. Anzi.

    Anche recentemente Luciano Spalletti ha manifestato più di un dubbio: "È un portiere esperto che ha vissuto situazioni. Uno forte. C’è da capire il perché una squadra come il Tottenham abbia deciso di lasciarlo fuori. Quali siano state le loro valutazioni".

    Non esattamente un'investitura, insomma.

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