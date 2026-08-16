Il nuovo portiere della Juventus, un'estate di trattative saltate da Alisson a Suzuki: Vicario è l'ultima opzione

Prima il portiere, poi tutto il resto. Questo sembrava il mantra di questa sessione di calciomercato per la Juventus.
Invece, a meno di una settimana dall'inizio del nuovo campionato, Spalletti si ritrova esattamente nella stessa situazione. E senza il nuovo numero 1.
Colpa di una lunga serie di trattative condotte prima da Comolli e poi da Carnevali, ma clamorosamente saltate per i motivi più vari.
Tanto che alla fine la Juventus sembra orientata a dirottare su quello che di fatto era l'ultimo nome di una lunga lista: Guglielmo Vicario. Nome che peraltro non convince del tutto Spalletti.