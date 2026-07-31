Il Newcastle del fondo PIF dai sogni al caos: via le stelle Tonali e Gordon, il manager Howe si è dimesso

Un anno fa il Newcastle ha lottato per trattenere Alexander Isak, ma l’attaccante svedese è passato al Liverpool nell’ultimo giorno di mercato in un trasferimento record per il calcio britannico. E, in generale, l’approccio del club al mercato estivo è apparso disorganizzato.

Isak non è mai stato sostituito e diversi obiettivi, come Ekitike, Sesko e Joao Pedro, sono finiti a rivali di Premier. I giocatori scelti si sono rivelati deludenti all’esordio, e l’allenatore ne porta parte della responsabilità.

Howe ha partecipato attivamente al reclutamento, ma né Woltemade, né Wissa, né Elanga - costati in totale 180 milioni di sterline - hanno finora giustificato il loro costo a causa di problemi di forma e di condizione fisica.

Wissa ha segnato un solo goal in campionato, mentre Woltemade è rimasto a secco dopo Natale. Anche il centrocampista Jacob Ramsey, costato 43 milioni di sterline, ha faticato per un infortunio alla caviglia.