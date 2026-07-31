Il Newcastle del fondo PIF dai sogni al caos: via le stelle Tonali e Gordon, il manager Howe si è dimesso

A dieci giorni dalla morte di Kevin Keegan, il Newcastle è di nuovo sotto shock: l’uomo che aveva completato l’opera del loro amato ex allenatore si è dimesso. Eddie Howe lascia i Magpies in una situazione complicata a sole tre settimane dall’inizio del campionato.
Pochi immaginavano che l'esperienza in bianconero di Howe potesse finire in una tranquilla serata di precampionato. Ma la pesante sconfitta per 4-1 contro il Bristol City, i fischi e il malcontento dei tifosi suggerivano che quel risultato apparentemente insignificante avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie.
La mattina dopo è arrivata la conferma: Howe ha deciso di dimettersi. Non è stata una scelta impulsiva, ma il culmine di una riflessione iniziata al termine di una stagione molto deludente.
Un epilogo triste per un anno di malcontento a St James’ Park, ma Howe può andarsene a testa alta.
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