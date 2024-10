Il Napoli vince con la sua qualità, Fabregas: “Mamma mia Lobotka, è meraviglioso”

SSC Napoli vs Como

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, commenta la sconfitta patita a Napoli: “Volevamo vincere, ma orgoglioso dei primi 60’”.

Al Como non è bastata un’ottima prestazione per prolungare la sua striscia positiva in campionato e tornare da Napoli con un risultato positivo.

La compagine lariana, al Maradona, è riuscita anche a farsi preferire per buoni tratti della gara, ma poi si è dovuta arrendere alla maggiore qualità dei partenopei e ad un Lukaku in serata di grazia (un goal e due assist).

Cesc Fabregas, dopo il triplice fischio finale, si è voluto comunque complimentare con i suoi ragazzi ed ha esaltato in particolare la prestazione di uno dei protagonisti del match: Stanislav Lobotka.