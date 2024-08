Il Napoli prende Lukaku prima di cedere Osimhen: quale sarà ora il futuro del nigeriano

L'arrivo ormai prossimo del belga rischia di portare a una coesistenza ingombrante tra i due centravanti. Il tutto a 7 giorni dalla fine del mercato.

L'intreccio ha cominciato a sciogliersi. L'ultima offerta recapitata dal Napoli al Chelsea per Romelu Lukaku è quella giusta: 30 milioni di euro con percentuale sulla futura rivendita. Il tutto nel contesto di un'operazione a titolo definitivo, come da desideri dei Blues, che finalmente hanno dato il sospirato ok.

Tutto bello, lasciando perdere il fatto che il campionato e il Napoli è sceso in campo a Verona senza il proprio titolare designato per il resto della stagione. Tutto bello se si eccettua anche un altro asterisco, peraltro bello grosso: Victor Osimhen fa ancora parte a tutti gli effetti della rosa di Antonio Conte. Anche se da tempo ha chiesto di andarsene. Anche il segreto non è mai stato tale. Anche se in questo precampionato il nigeriano non si è mai visto in campo.

Il Napoli, insomma, sta prendendo Lukaku prima di aver ceduto Osimhen. Il che non era nei piani iniziali. Sfinito da una situazione troppo delicata per temporeggiare ancora, il club partenopeo ha affondato il colpo e alla fine è riuscito nell'intento.

L'arrivo praticamente certo di Lukaku, però, non rappresenta che il primo tassello. Ora bisognerà pensare al secondo: la cessione di Osimhen. Costi quel che costi.