Il Napoli batte il Genoa 2-1 ma Conte è una furia: "Se abbiamo ambizione e vogliamo dare fastidio dobbiamo cambiare”

Genoa vs SSC Napoli

L'allenatore azzurro dopo il successo per 2-1: "Se vedi solo il risultato e i tre punti non costruisci niente, ci dobbiamo difendere attaccando".

Una notte di festa rovinata da un atteggiamento che ha rischiato di scombinare i piani.

Il Napoli espugna Marassi e batte il Genoa per 2-1 grazie alle reti di Anguissa e Rrahmani, conquistando - almeno per una notte, in attesa del match tra Atalanta ed Empoli - nuovamente il primato della classifica.

Un successo che rappresenta anche un traguardo personale per l’allenatore dei partenopei Antonio Conte, che conquista la vittoria numero 150 in carriera in Serie A.

Al termine della sfida, il tecnico salentino ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni di DAZN, criticando la prova a due facce della sua squadra e la prestazione negativa nella ripresa, con il goal di Pinamonti e le occasioni create dal Grifone guidato da Vieira che hanno messo a repentaglio i tre punti.