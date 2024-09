L’ex attaccante è stato colpito da un malore nel corso di una partita di calcetto: aveva giocato con Arsenal e Dundee.

Il mondo del calcio piange Fabian Caballero.

L’ex attaccante argentino con passaporto paraguayano, si è spento all’età di soli 46 anni.

Nel corso della sua lunghissima carriera, aveva giocato anche in Inghilterra con l’Arsenal e soprattutto in Scozia dove, per cinque stagioni, è stato uno degli uomini di punta del Dundee.

A confermare la sua morte è stata la Federazione calcistica paraguayana con un comunicato ufficiale.