Il Milan non molla Koné: cifre e condizioni dell'affare, oggi l'ultima partita con il Borussia Monchengladbach?

Sprint per il francese, che stasera esordisce in Bundesliga contro il Bayer Leverkusen: servono 20 milioni e il Gladbach non fa sconti.

Un ultimo tassello per completare la rosa. “Siamo al giorno 6 su 7” sono state le parole di Zlatan Ibrahimovic, che metaforicamente ha confermato tra le righe la volontà del Milan di inserire un ulteriore elemento alla squadra a disposizione di Paulo Fonseca. Il profilo individuato è quello di Koné, centrocampista del Borussia Monchengladbach e della Francia, protagonista in occasione del torneo di calcio delle Olimpiadi a Parigi. Il calciatore ha giocato solo uno spezzone in Coppa di Germania e stasera potrebbe scende in campo in occasione della prima di campionato della sua squadra. Il Milan fa sul serio ma prima deve chiudere delle cessioni per poter dare il via all’assalto decisivo L'articolo prosegue qui sotto