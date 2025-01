Il Milan ha un appuntamento con la storia: contro l’Inter può vincere sul suo cinquantesimo trofeo

Milan ed Inter si contenderanno questa sera la Supercoppa Italiana: i rossoneri vanno a caccia di un trofeo dal valore storico.

Un epilogo migliore era forse impossibile immaginarlo: a decidere quale sarà la squadra che in quel di Riad solleverà al cielo la Supercoppa Italia sarà un Derby della Madonnina, ovvero uno dei grandi classici del calcio nostrano.

A contendersi il primo trofeo della stagione saranno dunque l’Inter campione d’Italia ed il Milan che nella scorsa stagione si è classificato secondo in campionato e il tutto fa assumere al contesto un sapore speciale.

Sì perché in palio non c’è solo una Coppa, ma anche la possibilità di avere la meglio su uno storico rivale e di vantare per qualche mese una superiorità in ambito cittadino.

L’Inter ha vinto le ultime tre edizioni della Supercoppa Italiana e punta ad un incredibile poker, ma anche il Milan vede a portata di mano un traguardo storico: a Riad potrebbe mettere in bacheca il suo cinquantesimo trofeo.