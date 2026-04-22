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Leon GoretzkaGetty Images
Stefano Silvestri

Il Milan ha scelto Goretzka e ora spinge: segnali positivi da Monaco di Baviera, la situazione

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L. Goretzka
Bayern Monaco

I rossoneri vogliono rinforzare il proprio centrocampo con l'arrivo del tedesco, che al termine della stagione andrà in scadenza con il Bayern. Su di lui c'è anche la Juventus.

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Il Milan ha scelto Leon Goretzka. E ora vuole fare il possibile per regalarlo a Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione.

A riferirlo è Sky Sport, secondo cui il club rossonero ha ormai scelto: è il centrocampista attualmente in forza al Bayern il profilo giusto individuato per rinforzare il reparto nevralgico della formazione di Allegri.

Goretzka, insomma, potrebbe proseguire la propria carriera in Serie A dopo mille e mille battaglie in Bundesliga. E in questo senso l'ottimismo, a Milano, sembra crescere di giorno in giorno.

  • ARRIVEREBBE A COSTO ZERO

    Goretzka, bene ricordarlo, andrà in scadenza con il Bayern al termine della stagione: il suo contratto terminerà il prossimo 30 giugno, motivo per cui dal giorno seguente l'ex centrocampista dello Schalke 04 sarà ufficialmente un calciatore svincolato.

    Ciò significa che il Milan non sta trattando con il Bayern, che già a gennaio ha annunciato l'addio di Goretzka a fine stagione: deve farlo appena con il giocatore e con il suo agente. E senza spendere un solo euro di cartellino.

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  • SEGNALI POSITIVI

    In questo senso, sempre secondo Sky, i segnali provenienti da Monaco di Baviera sono positivi. Il Milan sta spingendo per arrivare a Goretzka e convincerlo a sposare il progetto rossonero, in modo da aggiungere un altro tassello di qualità ed esperienza ai vari Modric - che però è a sua volta in scadenza - e Rabiot.

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  • ANCHE LA JUVENTUS IN CORSA

    Come si può immaginare, il Milan non è comunque l'unico club europeo interessato a Goretzka. Specialmente ora che il giocatore del Bayern si prepara a rimanere senza squadra e a cambiare aria nel giro di poche settimane.

    Per quanto riguarda l'Italia e la Serie A, in corsa c'è anche la Juventus. Ovvero un altro club da tempo segnalato sulle tracce di Goretzka. I bianconeri sono a loro volta a caccia di un nuovo profilo per il centrocampo, tanto che nelle ultime settimane si è parlato anche del napoletano Lobotka.

  • LA STAGIONE DI GORETZKA

    Goretzka ha appena vinto l'ennesima Bundesliga con la maglia del Bayern, un trionfo scontato e divenuto matematico nel weekend. In campionato l'ex Schalke ha collezionato 27 presenze, con tre reti e altrettanti assist.

    Ma il Bayern è in corsa anche per la Coppa di Germania e soprattutto per la Champions League, in cui sfiderà il PSG nella doppia sfida della semifinale: competizione, quest'ultima, in cui Goretzka ha messo assieme 9 presenze.

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