Il Milan ha scelto Goretzka e ora spinge: segnali positivi da Monaco di Baviera, la situazione

Il Milan ha scelto Leon Goretzka. E ora vuole fare il possibile per regalarlo a Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione.
A riferirlo è Sky Sport, secondo cui il club rossonero ha ormai scelto: è il centrocampista attualmente in forza al Bayern il profilo giusto individuato per rinforzare il reparto nevralgico della formazione di Allegri.
Goretzka, insomma, potrebbe proseguire la propria carriera in Serie A dopo mille e mille battaglie in Bundesliga. E in questo senso l'ottimismo, a Milano, sembra crescere di giorno in giorno.