Il Milan ha scelto Goretzka e ora spinge: segnali positivi da Monaco di Baviera, la situazione

Goretzka ha appena vinto l'ennesima Bundesliga con la maglia del Bayern, un trionfo scontato e divenuto matematico nel weekend. In campionato l'ex Schalke ha collezionato 27 presenze, con tre reti e altrettanti assist.

Ma il Bayern è in corsa anche per la Coppa di Germania e soprattutto per la Champions League, in cui sfiderà il PSG nella doppia sfida della semifinale: competizione, quest'ultima, in cui Goretzka ha messo assieme 9 presenze.