Il Milan contatta Kiwior e sfida la Juve: a chi farebbe più comodo?

I rossoneri si muovono direttamente per il difensore di Polonia e Arsenal, la Juve lo considera il piano B a Calafiori: è derby di mercato in Serie A.

Jakub Kiwior potrebbe tornare in Serie A. Titolare a Euro 2024, in Germania, in occasione della gara d’esordio della Polonia contro l’Olanda, persa per 2-1, il difensore ex Spezia sta accendendo un derby tutto italiano di mercato tra due big del campionato.

Stiamo parlando di Juventus e Milan, pronte a darsi battaglia per accaparrarsi il centrale polacco ora all’Arsenal.

Bianconeri e rossoneri si sono messi direttamente per capire le condizioni dell’affare e valutare la fattibilità di un eventuale ritorno in Italia.

Dopo i tentativi andato a vuoto a gennaio scorso per il prestito, il Diavolo è tornato alla carica nelle ultime ore per strappare alla concorrenza e all’Arsenal Jakub Kiwior.

Ma a chi farebbe più comodo il difensore polacco classe 2000 tra la Juventus di Thiago Motta e il Milan di Paulo Fonseca?