Il Milan ci prova per Rabiot: perché sì e perché no dell'idea di mercato rossonera

Rabiot è ancora senza squadra dopo l'addio alla Juventus: il Milan potrebbe affondare il colpo, tra lati positivi e negativi dell'affare.

Quando lo scorso 9 luglio è sceso in campo con la Francia nella semifinale di Euro 2024 persa contro la Spagna, il suo contratto con la Juventus era già scaduto da nove giorni: ad oggi è quella l'ultima partita disputata da Adrien Rabiot.

Alla fine non si è ripetuto l'epilogo andato in scena un anno fa, quando un po' a sorpresa firmò un nuovo contratto annuale con la 'Vecchia Signora': stavolta le strade si sono separate una volta per tutte, anche se la ricerca della nuova destinazione non sembra essere frenetica.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', nelle ultime ore è stato il Milan a sondare il terreno per il centrocampista transalpino: un affare che, al netto del valore assoluto del giocatore, potrebbe presentare delle controindicazioni.