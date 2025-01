Il Milan batte il Como in rimonta, a Conceiçao non basta: “C’è ancora tanto da fare”

Como vs AC Milan

Il tecnico del Milan, Sergio Conceiçao, commenta la vittoria ottenuta sul campo del Como.

Non è ancora probabilmente la versione migliore del suo Milan, e non potrebbe essere altrimenti, ma Sergio Conceiçao riesce comunque a portare a casa la sua prima vittoria in campionato da tecnico rossonero.

Un successo, quello maturato sul campo del Como, maturato grazie a quella che sembra essere diventata una dei marchi di fabbrica in casa rossonera: la rimonta.

Il tecnico lusitano, parlando ai microfoni di ‘Sky’ dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova della sua squadra.