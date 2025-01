Il Messi di Francia incanta all'esordio: doppietta a 17 anni per Rayane con lo Strasburgo in Coppa di Francia

Thaon vs Strasburgo

Il classe 2007 segna due goal nei sedicesimi di Coppa di Francia: prima partita in primas quadra per il gioiello classe 2007 dello Strasburgo.

Un nome che potrebbe trarre in inganno. O meglio, un cognome.

Leggere Messi sul tabellino di Thaon-Strasburgo, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa di Francia, fa un certo effetto.

Doppietta ed entrambi i goal realizzati nel primo tempo, tra il 20’ e il 26’.

Non si tratta di Lionel, ma di Rayane Messi, la promessa del calcio francese. L’esterno offensivo nato nel 2007, che non ha legami parentali con la ‘Pulga’, si è regalato una doppietta all’esordio in prima squadra.