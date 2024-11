Lo sfogo di Zanetti e il messaggio al suo Verona: "I nostri tifosi ci prendono per il c**o. Impazzisco in ritiro, i miei figli chiedono dov'è papà"

Le parole dell’allenatore del Verona in conferenza stampa dopo la scelta della società di andare in ritiro in seguito allo 0-5 contro l’Inter.

Clima rovente in casa Verona. Dopo la pesante sconfitta per 5-0 al Bentegodi contro l’Inter, maturata in appena un tempo, la formazione scaligera è andata in ritiro per preparare al meglio la trasferta di Cagliari.

Un vero e proprio scontro diretto e una gara delicata per le sorti della stagione del Verona, che dovrà necessariamente svoltare se vorrà conquistare la salvezza.

Paolo Zanetti è intervenuto oggi in conferenza stampa, a due giorni dal match contro i sardi di Davide Nicola, per presentare la gara ma soprattutto per spiegare l’umore della sua squadra.

L'articolo prosegue qui sotto

Il tecnico si è sfogato in conferenza stampa, spiegando non solo il proprio disagio ma anche la situazione familiare, con il ritiro che lo costringe a stare lontano dai figli.