Il CT dell'Albania non è contento dello scarso minutaggio concesso al suo giocatore dall'Inter nell'ultima stagione.

Nell'Albania che affronterà l'Italia sabato sera a Dortmund gli occhi saranno puntati anche su Asllani, centrocampista che ha vinto lo Scudetto con l'Inter.

In realtà Asllani in questa stagione non è stato molto utilizzato da Simone Inzaghi, cosa che non è troppo piaciuta a Silvinho.

Il Ct dell'Albania, infatti, ha sottolineato come Asllani non sia nella condizione migliore per affrontare Euro 2024 a causa dello scarso minutaggio.