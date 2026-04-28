Il legale di Rocchi: "Valutiamo se presentarci all'interrogatorio o non rispondere, ignoriamo gli elementi di accusa"

Una "tempesta".
È il termine con cui anche il legale di Gianluca Rocchi, Antonio D'Avirro, ha definito il polverone sollevatosi attorno alla classe arbitrale italiana, che ha investito in primis il suo designatore.
L'avvocato dell'ex fischietto toscano, a Radio CRC, ha parlato delle intenzioni del proprio assistito riguardo l'invito a comparire davanti ai pm previsto per la giornata di giovedì: un interrogatorio al quale Rocchi - come spiegato dall'avvocato D'Avirro - potrebbe anche non presentarsi.
Ecco le parole del legale, il quale inoltre ha aperto una parentesi sullo stato d'animo dell'ormai numero uno della CAN.