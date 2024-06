Il Lecce chiude l’operazione che porta Balthazar Pierret alla corte di Gotti: nella scorsa stagione ha militato in Ligue 2.

Per l’ufficialità del suo approdo in Italia si è dovuto attendere qualche giorno in più rispetto al previsto, alla fine però la tanto attesa fumata bianca è arrivata: Balthazar Pierret è un nuovo giocatore del Lecce.

Il club salentino mette dunque a disposizione un nuovo centrocampista che si appresta a vivere il capitolo più importante della sua carriera.

Compie infatti il grande salto in Serie A dopo aver militano negli ultimi due anni nel Quevilly-Rouen.