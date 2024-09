Il direttore sportivo della Lazio Fabiani: "Offerti 24 milioni per Greenwood, Gigot è un incrocio tra Cannavaro e Gentile. Cataldi? Mi sarei comportato diversamente"

Le dichiarazioni del dirigente: "Cataldi? La firma per il trasferimento l’ha messa lui. Greenwood? I migliori affari sono quelli che non si fanno".

Giornata di parole e presentazioni in casa Lazio. A pochi giorni dal ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali, nel centro sportivo di Formello hanno preso la parola Boulaye Dia e Samuel Gigot, arrivati rispettivamente dalla Salernitana e dal Marsiglia.

Oltre a loro, a parlare in conferenza stampa è stato il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani, che ha trattato varie tematiche riguardanti il mercato biancoceleste e non solo.

Dal mancato arrivo di Greenwood e le operazioni in entrata alla cessione di Cataldi fino alle voci su Provedel: tutte le dichiarazioni del dirigente della Lazio.