Momento delicato per l'asso del Real Madrid, che fallisce una doppia clamorosa occasione durante Venezuela-Brasile.

Non è sicuramente il momento più felice per Vinicius Junior, in crisi col Real Madrid ed in grossa difficoltà anche col Brasile.

Il periodo difficile è stato confermato in Venezuela, dove la Seleçao era impegnata per una gara di qualificazione ai Mondiali.

Vinicius giovedì sera è stato protagonista negativo con un doppio clamoroso errore, che ha impedito al Brasile di dare una svolta alla partita.