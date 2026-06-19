Il calvario di Kulusevski dopo il gravissimo infortunio: non gioca con il Tottenham da più di un anno

Dopo un’assenza così lunga, è lecito chiedersi se l’ex stella della Juventus, diventato un punto di riferimento nel nord di Londra, tornerà mai il giocatore di un tempo. Interrogato sul tema, l'ex centrocampista degli Spurs Danny Murphy, in collaborazione con NetBet Football, ne ha parlato a GOAL.

"Non credo esista una regola generale. Più a lungo resti fuori, più è difficile ritrovare il ritmo e il livello di prima. Alcuni giocatori non ci riescono mai. Penso a Fernando Torres dopo il grave infortunio al ginocchio con il Liverpool: passato al Chelsea, non è più stato lo stesso. Anche Rodri, fuori per molto tempo, non ha più raggiunto i suoi standard.

L’esempio migliore è Ruud van Nistelrooy: si fece male al ginocchio, rinviò il trasferimento al Manchester United, ma poi tornò a essere decisivo. Anche Alan Shearer, dopo un grave infortunio al ginocchio, continuò a segnare molto.

Dipende dal giocatore e dal tipo di infortunio. Se Kulusevski e James Maddison fossero stati in forma per metà stagione, non sarebbero in questa situazione".

“Resterà lì e avrà l’occasione di dimostrare il suo valore: nessuna squadra correrà il rischio di ingaggiarlo dopo più di un anno fermo e pagargli lo stipendio, visto il contratto che ha al Tottenham. Quindi a Tottenham avrà l’opportunità di ritrovare la forma e sarà come ingaggiare un nuovo giocatore.”