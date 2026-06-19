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Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
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Il calvario di Kulusevski dopo il gravissimo infortunio: non gioca con il Tottenham da più di un anno

Premier League
Tottenham Hotspur
D. Kulusevski

L'ex juventino non ha potuto giocare per più di 12 mesi, ma ora rivede la luce del tunnel e spera in un nuovo inizio. L'ex centrocampista Murphy a GOAL: "Può fare come Torres o Van Nistelrooy".

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Dejan Kulusevski ha saltato tutta la passata stagione a causa di un gravissimo infortunio. E di conseguenza non è stato convocato neppure per i Mondiali dalla Svezia.

Un calvario infinito, quello dell'ex esterno offensivo di Parma e Juventus, fuori dai campi da 12 mesi. Un calvario che gli Spurs e lo stesso calciatore si augurano essere arrivato ormai all'ultima curva.

  • L'ULTIMA PARTITA DI KULUSEVSKI COL TOTTENHAM

    L’ultima presenza ufficiale di Kulusevski risale all’11 maggio 2025, gara in cui l'ex juventino è uscito dal campo dopo 20 minuti contro il Crystal Palace per un problema alla rotula. Il ventiseienne svedese, già da tempo in difficoltà, ha dovuto sottoporsi a più interventi chirurgici a causa di continui stop durante la fase di recupero.

    Da quel momento in poi, Kulusevski ha affrontato diverse battute d’arresto in un lungo percorso di riabilitazione. Ed è stato costretto a saltare l’intera stagione 2025/26.

    I suoi sogni di partecipare ai Mondiali sono svaniti, ma una preparazione precampionato senza intoppi potrebbe consentirgli di rientrare nella rosa del Tottenham per l’avvio della Premier League, in programma ad agosto.

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  • Arsenal FC v Tottenham Hotspur FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    TORNERÀ LO STESSO DI PRIMA?

    Dopo un’assenza così lunga, è lecito chiedersi se l’ex stella della Juventus, diventato un punto di riferimento nel nord di Londra, tornerà mai il giocatore di un tempo. Interrogato sul tema, l'ex centrocampista degli Spurs Danny Murphy, in collaborazione con NetBet Football, ne ha parlato a GOAL.

    "Non credo esista una regola generale. Più a lungo resti fuori, più è difficile ritrovare il ritmo e il livello di prima. Alcuni giocatori non ci riescono mai. Penso a Fernando Torres dopo il grave infortunio al ginocchio con il Liverpool: passato al Chelsea, non è più stato lo stesso. Anche Rodri, fuori per molto tempo, non ha più raggiunto i suoi standard.

    L’esempio migliore è Ruud van Nistelrooy: si fece male al ginocchio, rinviò il trasferimento al Manchester United, ma poi tornò a essere decisivo. Anche Alan Shearer, dopo un grave infortunio al ginocchio, continuò a segnare molto.

    Dipende dal giocatore e dal tipo di infortunio. Se Kulusevski e James Maddison fossero stati in forma per metà stagione, non sarebbero in questa situazione".

    “Resterà lì e avrà l’occasione di dimostrare il suo valore: nessuna squadra correrà il rischio di ingaggiarlo dopo più di un anno fermo e pagargli lo stipendio, visto il contratto che ha al Tottenham. Quindi a Tottenham avrà l’opportunità di ritrovare la forma e sarà come ingaggiare un nuovo giocatore.”

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  • E ORA DE ZERBI HA BISOGNO DI MADDISON

    La scorsa stagione gli Spurs hanno evitato la retrocessione anche senza Kulusevski. Roberto De Zerbi, subentrato a Thomas Frank e Igor Tudor, ha condotto il Tottenham fuori dalla zona pericolo.

    Nonostante due diciassettesimi posti consecutivi, al Tottenham regna ancora l'ottimismo: nel 2026/27 torneranno Kulusevski, Maddison e pure Xavi Simons Mohammed Kudus, tutti reduci da lunghi infortuni.

    Alla domanda se Maddison, con sette presenze nella Nazionale inglese, debba diventare il punto di riferimento degli Spurs come loro principale fonte di creatività, Murphy ha aggiunto:

    "In parte sì. Probabilmente sentirà di dover loro qualcosa dopo essere stato fuori così a lungo. Con lui in campo succede sempre qualcosa di speciale. È un giocatore straordinario, ha già dimostrato il suo valore.

    Se fossi al Tottenham, mi preoccuperei soprattutto per l’infortunio di Simons, ingaggiato proprio per colmare quel vuoto. Pur avendo buone qualità, Simons non è al livello di Maddison, che ritengo un giocatore migliore".

    Considerando l’infortunio, non credo che se ne andrà: penso che resterà. Per me è più influente di Kulusevski: nei momenti caldi sa prendersi la responsabilità, gestire la palla e servire assist decisivi.

    Penso che possa essere una stagione straordinaria per lui. Adoro guardarlo giocare: è uno dei pochi giocatori coraggiosi rimasti, un anticonformista che fa le cose a modo suo.

    “Anche negli sprazzi di 10-15 minuti visti a fine stagione ha fatto la differenza, prendendo in mano la situazione e tranquillizzando tutti. Penso sarà fondamentale per il Tottenham in questa stagione.”

  • James Maddison Tottenham 2025-26Getty

    ESORDIO IL 22 AGOSTO

    Kulusevski, fuori dal maggio 2025, non è ancora rientrato in campo. Maddison, infortunatosi nello stesso periodo, ha invece totalizzato tre presenze con gli Spurs dopo un anno in infermeria. E ora promette di dare di più.

    De Zerbi spera così di rimettere insieme diversi cocci della rosa e iniziare bene 2026/27. E intanto il calendario della Premier League è stato pubblicato: il suo Tottenham esordirà in trasferta contro il Brentford il 22 agosto.

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