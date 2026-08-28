Il calendario della Juventus in Europa League: contro chi giocano i bianconeri, avversari e date

La Juventus ha scoperto le proprie avversarie. Svelato dal sorteggio andato in scena nel Principato di Monaco il percorso dei bianconeri nella Fase Campionato di Europa League.
Come noto, la Juve è presente in quanto non è riuscita a qualificarsi per la Champions League: il pessimo rendimento finale dello scorso campionato l'ha costretta ad accontentarsi di un sesto posto finale amarissimo.
Ecco dunque chi dovrà affrontare la squadra di Luciano Spalletti per provare a entrare tra le prime otto della classifica, condizione necessaria per giocare direttamente gli ottavi di finale di Europa senza passare per il turno in più rappresentato dai playoff.
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