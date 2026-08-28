Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
JuventusGetty Images
Stefano Silvestri

Il calendario della Juventus in Europa League: contro chi giocano i bianconeri, avversari e date

Europa League
Juventus

Il sorteggio ha svelato le avversarie della Juventus nella Fase Campionato di Europa League: chi dovrà sfidare la formazione di Spalletti per entrare nelle prime 8.

Pubblicità

La Juventus ha scoperto le proprie avversarie. Svelato dal sorteggio andato in scena nel Principato di Monaco il percorso dei bianconeri nella Fase Campionato di Europa League.

Come noto, la Juve è presente in quanto non è riuscita a qualificarsi per la Champions League: il pessimo rendimento finale dello scorso campionato l'ha costretta ad accontentarsi di un sesto posto finale amarissimo.

Ecco dunque chi dovrà affrontare la squadra di Luciano Spalletti per provare a entrare tra le prime otto della classifica, condizione necessaria per giocare direttamente gli ottavi di finale di Europa senza passare per il turno in più rappresentato dai playoff.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • LE AVVERSARIE DELLA JUVENTUS IN EUROPA LEAGUE

    Real Sociedad (c)

    AZ (t)

    Rennes (c)

    Ferencvaros (t)

    Omonia (c)

    Celta (t)

    NEC (c)

    Hapoel Be'er Sheva (t)


    • Pubblicità

  • IL CALENDARIO DELLA JUVENTUS IN EUROPA LEAGUE

    Prima giornata: 16-17 settembre

    Seconda giornata: 5 ottobre

    Terza giornata: 22 ottobre

    Quarta giornata: 5 novembre

    Quinta giornata: 26 novembre

    Sesta giornata: 10 dicembre

    Settima giornata: 21 gennaio

    Ottava giornata: 28 gennaio

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • UN CAMMINO TEORICAMENTE AGEVOLE

    Può sorridere la Juventus, che sulla carta è stata inserita in un cammino potenzialmente agevole. L'avversaria da tenere maggiormente in considerazione è certamente la Real Sociedad, occhio anche all'AZ.

    Per il resto, la squadra di Spalletti può considerarsi favorita contro tutte le altre, Rennes e Celta comprese. Per non parlare di Ferencvaros, Omonia, NEC e Hapoel Be'er Sheva.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • QUANDO ESCE IL CALENDARIO

    Come annunciato dall'UEFA, il calendario di tutte le squadre e di tutte le partite, comprese dunque quelle della Juventus, verrà stilato e annunciato ufficialmente entro domenica 30 agosto: i bianconeri si preparano dunque a conoscere la sequenza delle gare che dovranno affrontare lungo il percorso della Fase Campionato.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR