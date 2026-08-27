Il calendario Champions dell'Inter: contro chi giocano i nerazzurri, avversari e date

Il calendario e le date sono ancora da definire, ma ci sarà Inter-Liverpool anche quest'anno. Nella scorsa stagione, sempre a San Siro, i Reds si imposero 1-0.

Poi ci sarà la sfida contro il grande ex José Mourinho a Madrid, al Santiago Bernabeu, dove lo Special One e i nerazzurri conquistarono il triplete nel 2010.

La trasferta di Dortmund sarà poi la più complicata delle restanti partite, che vedranno l'Inter affrontare in casa Club Brugge, Shakhtar e Stoccarda, oltre allo Slovan in trasferta.

Lo scorso anno 15 punti (frutto di cinque vittorie e tre sconfitte) non bastarono per entrare tra le prime otto. Quest'anno l'obiettivo è sicuramente alla portata, magari anche con un punteggio migliore.



