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Inter Serie AGetty Images
Marco Trombetta

Il calendario Champions dell'Inter: contro chi giocano i nerazzurri, avversari e date

Champions League
Inter

Le avversarie e il calendario dell'Inter nella phase league della Champions 2026-2027: il percorso dei nerazzurri e le date delle partite.

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Ricomincia il cammino dell'Inter in Champions League dopo l'eliminazione a sorpresa della scorsa stagione contro il Bodo Glimt nei playoff.

Analizziamo il calendario dei nerazzurri, le otto avversarie e le possibilità di raggiungere direttamente gli ottavi.

  • LE AVVERSARIE DELL'INTER IN CHAMPIONS

    Liverpool (casa)

    Real Madrid (trasferta)

    Club Brugge (casa)

    Borussia Dortmund (trasferta)

    Shakhtar (casa)

    Feyenoord (trasferta)

    Stoccarda (casa)

    Slovan Bratislava (trasferta)

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  • IL CALENDARIO DELL'INTER IN CHAMPIONS

    Prima giornata: 8-9 settembre

    Seconda giornata: 13-14 ottobre

    Terza giornata: 20-21 ottobre

    Quarta giornata: 3-4 novembre

    Quinta giornata: 24-25 novembre

    Sesta giornata: 8-9 dicembre

    Settima giornata: 19-20 dicembre

    Ottava giornata: 27 gennaio

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  • OSTACOLI LIVERPOOL E REAL MADRID, POI PERCORSO IN DISCESA

    Il calendario e le date sono ancora da definire, ma ci sarà Inter-Liverpool anche quest'anno. Nella scorsa stagione, sempre a San Siro, i Reds si imposero 1-0.

    Poi ci sarà la sfida contro il grande ex José Mourinho a Madrid, al Santiago Bernabeu, dove lo Special One e i nerazzurri conquistarono il triplete nel 2010.

    La trasferta di Dortmund sarà poi la più complicata delle restanti partite, che vedranno l'Inter affrontare in casa Club Brugge, Shakhtar e Stoccarda, oltre allo Slovan in trasferta.

    Lo scorso anno 15 punti (frutto di cinque vittorie e tre sconfitte) non bastarono per entrare tra le prime otto. Quest'anno l'obiettivo è sicuramente alla portata, magari anche con un punteggio migliore.


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