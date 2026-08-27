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Da Cunha ComoGetty
Marco Trombetta

Il calendario Champions del Como: contro chi gioca la squadra di Fabregas, avversari e date

Champions League
Como

Le avversarie e il calendario del Como nella phase league della Champions 2026-2027: il percorso dei lariani e le date delle partite.

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Il Como fa il suo storico debutto in Champions League dopo la straordinaria qualificazione conquistata all'ultima giornata nello scorso campionato.

Analizziamo il calendario della squadra di Fabregas, le otto avversarie e le possibilità di raggiungere playoff o ottavi.

  • LE AVVERSARIE DEL COMO IN CHAMPIONS

    PSG (casa)

    Barcellona (trasferta)

    Manchester United (casa)

    Betis (trasferta)

    Lipsia (casa)

    Feyenoord (trasferta)

    AEK Atene (casa)

    Lens (trasferta)

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  • IL CALENDARIO DEL COMO IN CHAMPIONS

    Prima giornata: 8-9 settembre

    Seconda giornata: 13-14 ottobre

    Terza giornata: 20-21 ottobre

    Quarta giornata: 3-4 novembre

    Quinta giornata: 24-25 novembre

    Sesta giornata: 8-9 dicembre

    Settima giornata: 19-20 dicembre

    Ottava giornata: 27 gennaio

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  • FABREGAS TORNA AL CAMP NOU

    In attesa di definire l'ordine e il calendario delle partite, spicca sicuramente Barcellona-Como con il ritorno di Cesc Fabregas al Camp Nou.

    Molto stimolante anche la sfida casalinga contro il PSG e quella al Manchester United, due notti di Champions che i tifosi del Como ricorderanno per sempre.

    Per i lariani, inseriti in quarta fascia, il percorso è sicuramente complicato: le trasferte contro Betis e Lens non saranno affatto passeggiate a livello ambientale, più abbordabili le sfide in casa contro Lipsia e AEK Atene, ma anche quella col Feyenoord in Olanda.

    Per qualificarsi perlomeno ai playoff l'anno scorso sono serviti 9 punti e alcune combinazioni favorevoli. E questo Como ci ha dimostrato che ha la personalità e l'ambizione per potercela fare.

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