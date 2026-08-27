Il calendario Champions del Como: contro chi gioca la squadra di Fabregas, avversari e date

In attesa di definire l'ordine e il calendario delle partite, spicca sicuramente Barcellona-Como con il ritorno di Cesc Fabregas al Camp Nou.

Molto stimolante anche la sfida casalinga contro il PSG e quella al Manchester United, due notti di Champions che i tifosi del Como ricorderanno per sempre.

Per i lariani, inseriti in quarta fascia, il percorso è sicuramente complicato: le trasferte contro Betis e Lens non saranno affatto passeggiate a livello ambientale, più abbordabili le sfide in casa contro Lipsia e AEK Atene, ma anche quella col Feyenoord in Olanda.

Per qualificarsi perlomeno ai playoff l'anno scorso sono serviti 9 punti e alcune combinazioni favorevoli. E questo Como ci ha dimostrato che ha la personalità e l'ambizione per potercela fare.