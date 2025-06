Il Bayern Monaco prepara l’offerta per Leao: i dettagli della proposta e la posizione del Milan

Il club tedesco ha messo nel mirino il numero 10 rossonero: preannunciata un’offerta importante, ma il Milan non ha intenzione di venderlo.

Rafa Leao al centro del Milan o per meglio dire, al centro delle idee del nuovo Milan che ha in mente Massimiliano Allegri. Perché con il mercato di mezzo di certezze non ne esistono.

Se poi a questo va aggiunto che sul talento portoghese ha messo gli occhi il Bayern Monaco, allora la situazione rischia di diventare sempre più ingarbugliata.

L’attaccante del Milan ha risentito, così come quasi tutti i suoi compagni, dell’annata negativa vissuta dai rossoneri, ma sul suo valore assoluto i dubbi sono davvero pochi. E il forte interesse di un top club come il Bayern Monaco lo conferma.

Ma cosa farà il Milan davanti la proposta del club tedesco? Si priverà del suo attaccante e se sì, a che cifre?