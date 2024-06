Palladino racconta di telefonate individuali con ogni elemento della rosa, eccezion fatta per Ikoné: "Situazione aperta, vedremo cosa succederà".

Jonathan Ikoné e la Fiorentina, dopo due anni e mezzo, stanno per dirsi addio.

L'avventura del francese in viola sta per volgere al termine, come confermano le parole rilasciate in conferenza stampa da Raffaele Palladino.

Il neo tecnico gigliato, intervenuto al 'Viola Park', ha svelato di non essere riuscito a sentire telefonicamente l'ex Lille a differenza di tutti gli altri calciatori della rosa.