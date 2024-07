Ignazio Cipriani nuovo proprietario del Ravenna: la foto con Ronaldo 'Il Fenomeno' è virale

Nuovo proprietario per l'ambizioso Ravenna: con Cipriani anche Braida nel ruolo di vicepresidente. E la foto con Ronaldo è già virale.

Dall'inferno al paradiso, passando per un progetto intriso d'ambizione e rinnovamento: è questo l'obiettivo del Ravenna di Ignazio Cipriani.

Il nuovo proprietario del club giallorosso sogna in grande per una società da anni a caccia del ritorno ad alti livelli, passata anche per i campi di Eccellenza e Promozione prima dell'attuale Serie D, a cui prenderà parte anche nella stagione 2024/25.

Un progetto ha cui ha ufficialmente preso parte anche lo storico ex dirigente del Milan Ariedo Braida, senza dimenticare Davide Mandorlini, figlio dell'ex difensore e tecnico Andrea.