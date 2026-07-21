Icardi è svincolato, possibile occasione di mercato per le italiane: com'è andato al Galatasaray e dove può giocare

Mauro Icardi ha salutato ufficialmente il Galatasaray al termine della stagione quando il suo contratto è scaduto. L'argentino a Istanbul è diventato un vero e proprio idolo, come conferma la lunga lettera d'addio pubblicata dal club per salutarlo:

"Oggi non parliamo di separazione, ma di eredità. Il fatto che tu non indossi più la maglia del Galatasaray non cambierà il posto che occupi nei nostri cuori. Perché tu hai conquistato il trono nel cuore di ogni tifoso del Galatasaray. I tuoi goal segnati, i titoli di capocannoniere che hai vinto, i record che hai infranto e le coppe che hai alzato sono un lato della medaglia; hai vissuto la passione per il Galatasaray e l'hai fatta vivere a milioni di persone.

Tu non sei più solo colui che ha scritto il suo nome nella storia del club con lettere d'oro, ma sei un valore che vivrà per sempre tra le leggende indimenticabili del Galatasaray. Caro capitano, che ha reso una generazione tifosa del Galatasaray, oggi i bambini provano orgoglio nel dire 'Sono un tifoso del Galatasaray'. In questo, c'è anche una grande parte di tuo merito. Tutti i tifosi del Galatasaray lo sanno. Un amore del genere non si dimentica".



