Icardi è svincolato, possibile occasione di mercato per le italiane: com'è andato al Galatasaray e dove può giocare

Molte squadre italiane cercano un numero 9 eppure sul mercato ce ne sarebbe uno di grande esperienza, peraltro a costo zero.
Stiamo parlando di Mauro Icardi che dopo la fine della sua ultima esperienza al Galatasaray è attualmente svincolato.
L'argentino cerca una nuova sfida e nelle scorse settimane era stato anche accostato a qualche club di Serie A, dove peraltro ha già giocato con le maglie di Sampdoria e Inter.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
Ma l'eventuale ingaggio di Icardi sarebbe davvero un affare? Com'è andato al Galatasaray, come sta e quanto guadagna?