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Galatasaray v Istanbulspor - Turkish CupGetty Images Sport
Lelio Donato

Icardi è svincolato, possibile occasione di mercato per le italiane: com'è andato al Galatasaray e dove può giocare

Calciomercato
Galatasaray

Il Galatasaray ha salutato ufficialmente Mauro Icardi che a 33 anni è ora svincolato e cerca una nuova sfida. L'attaccante argentino è reduce da una buona stagiona ma pesano età, ingaggio e situazioni extra-campo.

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Molte squadre italiane cercano un numero 9 eppure sul mercato ce ne sarebbe uno di grande esperienza, peraltro a costo zero.

Stiamo parlando di Mauro Icardi che dopo la fine della sua ultima esperienza al Galatasaray è attualmente svincolato.

L'argentino cerca una nuova sfida e nelle scorse settimane era stato anche accostato a qualche club di Serie A, dove peraltro ha già giocato con le maglie di Sampdoria e Inter.


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Ma l'eventuale ingaggio di Icardi sarebbe davvero un affare? Com'è andato al Galatasaray, come sta e quanto guadagna?

  • L'ADDIO DA CAPITANO

    Mauro Icardi ha salutato ufficialmente il Galatasaray al termine della stagione quando il suo contratto è scaduto. L'argentino a Istanbul è diventato un vero e proprio idolo, come conferma la lunga lettera d'addio pubblicata dal club per salutarlo:

    "Oggi non parliamo di separazione, ma di eredità. Il fatto che tu non indossi più la maglia del Galatasaray non cambierà il posto che occupi nei nostri cuori. Perché tu hai conquistato il trono nel cuore di ogni tifoso del Galatasaray. I tuoi goal segnati, i titoli di capocannoniere che hai vinto, i record che hai infranto e le coppe che hai alzato sono un lato della medaglia; hai vissuto la passione per il Galatasaray e l'hai fatta vivere a milioni di persone.

    Tu non sei più solo colui che ha scritto il suo nome nella storia del club con lettere d'oro, ma sei un valore che vivrà per sempre tra le leggende indimenticabili del Galatasaray. Caro capitano, che ha reso una generazione tifosa del Galatasaray, oggi i bambini provano orgoglio nel dire 'Sono un tifoso del Galatasaray'. In questo, c'è anche una grande parte di tuo merito. Tutti i tifosi del Galatasaray lo sanno. Un amore del genere non si dimentica".


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  • COME SONO ANDATI GLI ANNI IN TURCHIA

    Arrivato a Istanbul in prestito dal PSG nell'estate 2022, Icardi in quattro stagioni ha lasciato il segno in Turchia.

    L'argentino vince il titolo al primo tentativo segnando ventidue reti, il Galatasaray decide così di acquistarlo a titolo definitivo e nella stagione successiva si laurea capocannoniere della Superlig con venticinque goal bissando il successo in campionato.

    Nonostante il grave infortunio subito nel novembre 2024, quando si procura la rottura del legamento crociato, Icardi (intanto diventato capitano della squadra) ha dato il suo contributo anche nell'ultima stagione chiusa con quattordici goal in trentuno presenze nel campionato turco.

    In totale per lui sono state 134 le presenze e 77 i goal con la maglia del Galatasaray. Numeri da centravanti di primissimo livello, insomma.


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  • ETÀ E INGAGGIO: ICARDI OCCASIONE O RISCHIO?

    Icardi nell'ultima stagione col Galatasaray ha dimostrato di aver completamente recuperato dall'infortunio al ginocchio.

    Ma sulla valutazione pesano ovviamente anche altri fattori. L'argentino ha comunque compiuto 33 anni a febbraio dunque non è sicuramente il profilo adatto per aprire un ciclo.

    Icardi semmai potrebbe tornare utile ad una squadra che ha bisogno di esperienza lì davanti e punta ad ottenere risultati immediati.

    C'è poi da valutare anche l'aspetto economico. Se è vero che Icardi arriverebbe a parametro zero in quanto svincolato, è anche vero che negli ultimi anni ha sempre preteso ingaggi molto alti.

    Al Galatasaray, ad esempio, guadagnava sei milioni netti a stagione. Ovvero quanto attualmente percepisce Kenan Yildiz alla Juventus, tanto per fare un esempio.

    Infine c'è il capitolo relativo alla vita privata che durante la carriera di Icardi non è mai stata un dettaglio e che potrebbe incidere sulle valutazioni relative al suo eventuale ingaggio.

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  • ICARDI PUÒ TORNARE IN SERIE A?

    Mauro Icardi in Italia ha sicuramente lasciato ottimi ricordi.

    L'argentino era esploso alla Sampdoria prima di trasferirsi all'Inter, di cui è diventato leader e capitano. Poi la clamorosa rottura con Spalletti che aveva portato alla sua cessione al PSG non senza polemiche.

    E dire che proprio Spalletti qualche mese fa aveva ricoperto di complimenti Icardi. Tanto che qualcuno aveva ipotizzato un suo possibile approdo in bianconero durante il mercato di gennaio.

    Icardi però non è mai stato un obiettivo concreto della Juventus che anche in questa sessione cerca un paio di attaccanti ma non starebbe pensando a Maurito.

    Il suo nome era stato accostato pure ad altri club italiani: dal Milan alla Roma passando per il Como. Ad oggi però di trattative concrete per un suo ritorno in Serie A non ce ne sono. Il futuro di Icardi, insomma, è ancora tutto da scrivere.

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